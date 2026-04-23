0-2. De Paul y Suárez imponen la ley del Inter Miami

Chicago (EEUU) – Unos golazos de Rodrigo De Paul y del uruguayo Luis Suárez, entre el minuto 82 y el 83, impusieron este miércoles la ley del Inter Miami en la victoria por 0-2 de los hombres del técnico Guillermo Hoyos en el campo del Real Salt Lake.

Sufrió el Inter Miami en la visita a la fría Salt Lake City, pero solventó un partido complicado gracias a la chispa de sus campeones.

De Paul rompió la igualada en el 82 con un maravilloso disparo curvado de pierna derecha desde los 20 metros y, pocos segundos después, Suárez, que empezó como suplente, anotó el 2-0 con una gran volea de zurda tras una pared con el mexicano Germán Berterame.

«Había un montón de cosas que trabajamos esta semana con Guille (Hoyos). Pateé, la sentí, un lindo gol», dijo De Paul al acabar el encuentro, antes de celebrar la diana de Suárez.

«El ‘Gordo’ es un fuera de serie, tiene jerarquía y, sobre todo, es una gran enseñanza de humildad. A veces es duro, para jugadores que son historia del fútbol, no tocarla. Este es el premio que él se merece, nos enseña eso un montón a todos», destacó.

Y no escondió el objetivo del Inter Miami, segundo en la tabla del Este detrás del Nashville, antes del Mundial.

«Queremos alcanzar a Nashville, terminar primeros, intentar agarrar la punta. Va a ser duro. El objetivo es que, cuando llegue el parate de la Copa del Mundo, estemos arriba de todos», afirmó.

De Paul celebró su segundo gol de la temporada en ocho partidos, al igual que un Suárez que aprovechó sus minutos en una campaña en la que perdió la titularidad.

El uruguayo lleva 33 goles y 21 asistencias en su trayectoria en la MLS.

Fue un triunfo de gran valor para el Inter Miami contra un Real Salt Lake que no perdía desde la primera jornada y que tuvo oportunidades para adelantarse con un gol de Morgan Guilavogui, anulado por un anterior fuera de juego del español Sergi Solans.

El meta brasileño del Real Salt Lake, Rafael Cabral, fue protagonista con dos paradas de mérito en la primera mitad, una de ella ante un potente zurdazo de Leo Messi.

Fue en los últimos diez minutos de partido cuando los visitantes pudieron romper el equilibrio y llevarse una gran victoria para colocarse a un punto del líder Nashville.

Messi, que venía de anotar un doblete al Colorado Rapids, rozó el gol en el añadido, pero volvió a toparse con Cabral tras una gran jugada personal. JS