0-2. De Bruyne ya brilla en Nápoles

Roma – Kevin De Bruyne no entiende de períodos de adaptación y, en su primer partido oficial con el Nápoles, marcó un gol de falta directa que, junto al inicial de McTominay, sentenció al Sassuolo (0-2) y lanzó un mensaje de poderío del vigente campeón.

El Nápoles empezó la presente temporada igual que terminó la pasada. Ganando. Aunque dominó con más claridad. Se impuso ante el campeón de la pasada Serie B, al que aplacó al ritmo de sus dos estrellas, McTominay y De Bruyne, líderes indiscutibles de un equipo con el hambre intacta que intenta paliar la dolorosa baja de Romelu Lukaku, fuera al menos los próximos tres meses.

Así lo demostró durante todo el partido el equipo de Conte, marcando territorio con inicio fulgurante que desembocó en el gol del centrocampista escocés. Su vínculo con Nápoles es aún más grande. MVP de la pasada campaña, ‘McFratm’, apodado así en la ciudad partenopea, se elevó en el corazón del área para rematar el centro medido de Politano. Él culminó el ‘Scudetto’ con una chilena en la última jornada. Y él abrió la defensa de la corona con otro tanto.

Se siente imparable el escocés, que no cejó en su empeño de ampliar diferencias. Un disparo desde la frontal que detuvo Turati, meta del Sassuolo. Y un zapatazo que se topó con el larguero.

En un centro del campo con Lobotka y Anguissa cubriendo espaldas y abarcando tanto campo, McTominay y De Bruyne encontraron facilidades para llegar desde la segunda línea, aprovechando la debilidad defensiva de los ‘neroverdi’, entrenados por el campeón del mundo Fabio Grosso.

No fue así como llegó el protagonismo del fichaje del verano de este Nápoles. De Bruyne, vigilado en todo momento, tuvo que esperar al segundo tiempo para sentenciar un partido que bien pudo complicarse. El palo de Politano evitó el segundo y el Sassuolo empezó a creer. Berardi rozó de hecho empate con un zurdazo cruzado.

Pero justo en ese momento, justo cuando el Sassuolo empezó a confiar, apareció Kevin De Bruyne. El centrocampista belga sacó una falta desde el costado que, envenenada, acabó entrando en la meta de Turati, que esperaba un remate que nunca llegó.

Tenía la primera victoria en la mano el Nápoles y la expulsión de Koné en el minuto 79 le facilitó aún más el trabajo. Los campeones empezaron la defensa del título con autoridad. McTominay sigue siendo un centrocampista total. Y De Bruyne ya brilla.

– Ficha técnica:

0 – Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (Cande, m.81); Koné, Lipani (Fadera, m.73), Boloca; Berardi (Pierini, m.90), Laurienté (Ghion (m.81) y Pinamonti (Moro, m.90).

2 – Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (Spinazzola, m.89); Lobotka (Gilmour, m.82), Anguissa, McTominay (Vergara, m.89), Politano (Neres, m.76); De Bruyne; Lucca (Lang, m.82).

Goles: 0-1, m.17: McTominay. 0-2, m.57: De Bruyne.

Árbitro: G. Airoldi. Mostró cartulina amarilla a Berardi (m.56) y Kone (m.67, m.79) por parte del Sassuolo; y a Lucca (m.46) por parte del Nápoles. Expulsó por doble amarilla a Koné (m.79)

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Serie A disputado en el Estadio Mapei Stadium-Città del Tricolore de Reggio Emilia (norte Italia). EFE