0-1. Vlahovic, en doce segundos, lleva al Juventus al podio

Redacción deportes – Con uno de los goles más rápidos de la historia de la Serie A, anotado nada más sacar de centro, a los doce segundos, firmado por el serbio Dusan Vlahovic, el Juventus selló un triunfo que le alza al podio de la clasificación italiana y le acerca a su objetivo de Champions.

El cuadro de Luciano Spalletti arrebató provisionalmente el tercer lugar al Milan, que recibe al Atalanta el domingo en su encuentro de la trigésima sexta jornada. En cualquier caso, el reencuentro con la victoria después de dos empates seguidos sirve a la Juventus para acariciar uno de los cuatro primeros lugares de la tabla a los que también aspiran el Roma e incluso el Como.

El cuadro de Spalletti, que sumó su décimo partido sin perder, no lo hace desde que cayó con el Como el 21 de febrero, alargó su buena línea. Tuvo el partido ganado, el VAR le anuló dos goles, uno de Vlahovic y otro de Kalulu, y al final sufrió.

Tuvo que salir al paso el meta Michele Di Gregorio para sostener al Juventus, que ya se puso en ventaja a los doce segUndos, en la primera acción del partido, en un centro desde la izquierda de Andrea Cambiaso que Vlahovic, en el área pequeña, controla estupendamente y culmina con un certero disparo.

No dio señales de mejoría el Lecce, que es decimoséptimo con la permanencia aún por cerrar. A cuatro solo del Cremonese, que es antepenúltimo y marca el descenso. Volvió a perder el conjunto de Eusebio Di Francesco ,que llevaba tres sin caer.

Conceicao tiró al poste, también en los primeros minutos, los mejores de los visitantes. Vlahovic en el 39 y también en el 46, al inicio de la segunda mitad, cuando se le anuló el primero de los tantos por fuera de juego.

El Lecce espabiló en el último cuarto de hora. Konan N’Diri obligó a intervenir a Di Gregorio pero el juventus mantuvo el tipo hasta el final y se hizo con el triunfo que le impulsa en la tabla.

— Ficha técnica

0 – Lecce: Wladimiro Falcone; Danilo Filipe Melo Veiga (Thorir Helgason, m.70), Jamil Siebert, Tiago Gabriel, Antonino Gallo; Yber Ramadani, Oumar Ngom (Gaby Jean, m.62); Santiago Pierotti, Lassana Coulibaly, Lameck Banda (Konan N’Diri, m.76); y Walid Cheddira (Francesco Camarda, m.76).

1 – Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso (Jonathan David, m.83); Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners; Francisco Conceiçao (Edon Zhegrova, m.83), Weston McKennie (Federico Gatti, m.86), Kenan Yildiz (Jeremie Boga, m.83); y Dusan Vlahovic (Emil Holm, m.77).

Goles: 0-1, m.1: Dusan Vlahovic

Árbitro: Andrea Colombo. Mostró tarjeta amarilla a Gaby Jean, del Lecce y a Francisco Conceiçao, del Juventus.

Incidencias: encuentro de la trigésima sexta jornada de la Serie A disputado en el estadio Via del Mare de Lecce. EFE