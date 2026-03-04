0-1. Victoria de campeón

Londres – El Arsenal sigue deshojando la margarita de la Premier League. «Una jornada menos» pensó Mikel Arteta cuando Chris Kavanagh pitó el final en el Amex Stadium y otros tres puntos subieron al marcador de su equipo. No fue una victoria bonita, se sudó mucho y se sufrió para conseguirla, pero ya está en el bolsillo. 0-1, gol de Bukayo Saka, y a seguir.

El empate del Manchester City contra el Nottingham Forest hace aún más dulce el triunfo. La diferencia ahora es de siete puntos y, pese a que los de Guardiola tienen un partido menos, esta ventaja les permite depender de sí mismos para ser campeones y de incluso poder permitirse perder en el duelo directo de abril en el Etihad Stadium. Nunca estuvo tan cerca la deseada Premier para los ‘Gunners’.

Eso sí, los nervios siguen ahí. Lo demostró David Raya a los escasos minutos de partido cuando, sacando la pelota desde atrás, se equivocó y se la regaló a Carlos Baleba. Para su fortuna, el centrocampista del Brighton, pese a tener al arquero español descolocado, no acertó con su vaselina. Gabriel, en la línea de gol, despejó la pelota.

Vida extra para el Arsenal, al que sí le sonrió la fortuna en un disparo de Bukayo Saka que milagrosamente entró. El remate del inglés, centrado y sin excesiva fuerza, rozó ligeramente en Baleba, despistó a Verbruggen y se coló entre las piernas del holandés. Por mucho que este pudiera excusarse en ese rebote, lo cierto es que debería haber parado el disparo de Saka, que celebró con este gol sus 300 partidos con el Arsenal. Recientemente renovado hasta 2031, Saka es el cuarto más joven en la historia del club en alcanzar tal cifra de partidos.

Y a partir de ahí el Arsenal se acostumbró a sufrir. El Brighton mereció el empate, pero Raya estuvo excepcional negando el gol a Georginio Rutter y a cada ocasión que el Brighton trató de convertir.

Esta es la decimocuarta portería a cero de Raya esta temporada, tres más que el siguiente en la lista, Gianluigi Donnarumma.

Pero ese es un premio secundario, el más grande llegó cuando Kavanagh pitó y los jugadores del Arsenal se enteraron que a cientos de kilómetros de distancia, en el norte de Inglaterra, el City, su gran rival en esta Premier, se acababa de dejar dos puntos en casa contra el Forest, un empate que desmonta ligas.

Ahora el Arsenal vuelve a verse como gran favorito. Depende de sí mismos e incluso podría perder en el duelo directo contra el City. Si perdieran ese partido y el City ganara el encuentro que tiene pendiente, la diferencia seguiría siendo de un punto a favor de los ‘Gunners’. No está hecha, ni mucho menos, pero el Arsenal consiguió una victoria de campeón.

– Ficha técnica:

0 – Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Wieffer (Veltman, m.77), Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Baleba (Ayari, m.78), Gross, Hinshelwood (Welbeck, m.69); Gómez (Howell, m.78), Mitoma (Minteh, m.46) y Rutter.

1 – Arsenal: Raya; Timber, Mosquera (Calafiori, m.64), Gabriel, Hincapié; Zubimendi (Norgaard, m.80), Rice, Eze; Saka, Martinelli (Trossard, m.60) y Gyökeres (Havertz, m.59).

Gol: 0-1. Saka, m.9.

Árbitro: Chris Kavanagh amonestó a Gómez (m.52), Boscagli (m.80), Kadioglu (m.82) y Ayari (m.95) por parte del Brighton y a Mosquera (m.11) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Premier League disputado en el Amex Stadium (Brighton). EFE