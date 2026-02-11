0-1. Van Dijk acerca al Liverpool a puestos europeos

Londres – Un cabezazo de Virgil van Dijk dio la victoria al Livepool en su visita al Sunderland y acerca a los ‘Reds’ a puestos europeos al quedarse en sexta posición, a dos y tres puntos del Chelsea y Manchester United, respectivamente.

El neerlandés aprovechó un saque de esquina botado por Mohamed Salah al corazón del área para superar a su defensor y anotar el primer y único tanto del encuentro para sumar una victoria importante tras la dura derrota la pasada jornada frente al Manchester City.

El conjunto dirigido por Arne Slot se beneficia de los ‘pinchazos’ de Chelsea y Manchester United para recortar puntos a los de arriba y reengancharse a la lucha por los puestos de Liga de Campeones y Liga Europa.

Los ‘reds’ comenzaron el duelo con muchas imprecisiones en ataque y no pusieron en peligro la meta de Robin Roefs, ya que no fue hasta el minuto 30 cuando hicieron el primer disparo entre los tres palos por medio de Florian Wirtz.

A partir de ese momento, los visitantes aumentaron una marcha y comenzaron a dominar el encuentro pudiendo irse al descanso con ventaja de no ser porque el disparo de Wirtz se estrelló en el palo.

Por otro lado, el Sunderland apenas creó peligro y sólo dispuso, en los primeros 45 minutos, de un tiro del ecuatoriano Nilson Angulo, que pudo blocar Alisson.

En la segunda parte, el Liverpool salió decidido a por los tres puntos, y en los primeros compases, Salah pudo adelantar a los suyos, pero no estuvo acertado de cara a puerta.

Precisamente, el egipcio fue el encargado, en el minuto 61, de sacar el saque de esquina que originó el tanto de Van Dijk.

A partir de ese momento, los ‘Reds’ empujaron para aumentar diferencias, pero Hugo Ekitike envió fuera un remate de cabeza cuando tenía todo para marcar.

La nota negativa del encuentro la protagonizó Wataru Endo, que se retiró llorando y en camilla al caer mal después de un salto.

El japonés se tiró al suelo con grandes signos de dolor mientras se agarraba su rodilla derecha y era consolado por sus compañeros.

Tras la lesión, el partido se enfrió y ninguno de ambos equipos tuvieron opciones de anotar ningún gol, ya que sólo Curtis Jones, que entró en la segunda parte, mandó desviado un disparo que podría haber supuesto el segundo del Liverpool.

Con esta victoria, los de Arne Slot, que juegan este sábado ante el Brighton en los dieciseisavos de la FA Cup, asciende a la sexta posición con 42 puntos, mientras que el Sunderland, que se verá las caras con el Oxford United en el torneo copero, se queda en la undécima posición con 36 unidades.

– Ficha técnica:

0 – Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, m.80), Mandava; Sadiki, Le Fee; Hume (Mundle, m.80); Diarra (Isidor, min.90+2), Angulo (Talbi, m.80); Brobbey.

1 – Liverpool: Alisson; Endo (Gomez, m. 69), Konaté, Van Dijk; Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo (Jones, m.75); Ekitike (Chiesa, m.88)

Goles: 0-1, m.61: Van Dijk.

Árbitro: Chris Kavanagh. Amonestó a Mandava (m.24) por parte del Sunderland.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Premier League disputado en el Stadium of Light (Sunderland). EFE