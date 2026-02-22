0-1. Troilo tumba al Milan

Roma – Con un gol de cabeza en los minutos finales, el argentino Mariano Troilo apartó definitivamente de la pelea por el ‘Scudetto’ al Milan y colocó al Parma en una posición privilegiada de la tabla, en zona media y con un colchón de once puntos para con el descenso.

Troilo, criado en Belgrano, en su primera temporada en Europa, resquebrajó a un Milan que llegó algo herido tras el empate ante el Como 1907. Es segundo el combinado ‘rossonero’, pero ya a 10 puntos del liderato, con el Inter como claro candidato a levantar el título. Lo único positivo para el Milan, la derrota del Nápoles que mantiene su segunda plaza al menos una jornada más.

Acabó el combinado que entrena el español Carlos Cuesta, el más joven de toda la Serie A con 30 años, con la impresionante racha de 24 jornadas sin perder del Milan de Massimiliano Allegri, en la grada viendo el duelo al haber sido expulsado en la última jornada, tras una trifulca con Cesc Fàbregas después de que el técnico español agarrara de la camiseta a un jugador milanista durante el partido, con el balón en juego.

Lo hizo no sin una nueva polémica arbitral, en un clima tenso en Italia con el colectivo arbitral más entredicho que nunca en los últimos años. Porque el gol del central argentino fue en un primer momento anulado por una falta en el salto sobre Bartesaghi que, en realidad, nunca existió. El VAR clarificó lo sucedido y permitió al Parma celebrar una victoria clave que certifica casi oficialmente su permanencia.

Poco ofreció el Milan para optar por la victoria. Un palo de Leao fue la más clara de los ‘rossoneri’, afectados en el inicio por la escalofriante baja de Loftus-Cheek, portado en camilla y con collarín directamente al hospital por un cabezazo con Corvi, meta del Parma, en un balón aéreo. El futbolista inglés no perdió el conocimiento en ningún momento, pero el fuerte impacto en la mandíbula requirió de exámenes más profundos.

No apareció esta vez la salvación de Modric, como hace dos jornadas ante el Pisa. Tampoco los centros a Fullkrug sirvieron para rascar el empate. El Parma resistió con entereza en un mítico estadio como San Siro para llevarse tres puntos clave. Y, de paso, para dejarle en bandeja el ‘Scudetto’ al Inter.

— Ficha técnica:

. 0 – Milan: Maignan; Tomori (Athekame, m.85), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (Jashari, m.11)(Nkunku, m.85), Modric, Rabiot, Estupiñán (Pavlovic, m.65); Pulisic (Fullkrug, m.65) y Leao.

. 1 – Parma: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (Nicolussi Caviglia, m.60), Keita, Ordóñez (Sorensen, m.60), Valeri; Strefezza (Ondrejka, m.763); Pellegrino (Estévez, m.93).

Goles: 0-1, m.85: Troilo.

Árbitro: M. Piccinini. Mostró tarjeta amarilla a Saelemakers (m.32), Leao (m.52) por parte del Milan; y a Troilo (m.48) por parte del Parma.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán. JS