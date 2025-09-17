0-1. Racing saca todo el botín a Vélez

Buenos Aires – Un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez basó este martes a Racing Club para imponerse a domicilio por 0-1 a Vélez Sarsfield en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La fiesta preparada al Fortín en el Estadio José Amalfitani quedó cancelada en el minuto m.53 y la Academia partió a la ciudad de Avellaneda con los 3 puntos y la ventaja de decidir la serie el próximo martes en casa, el estadio Presidente Perón.

Vélez Sarsfield perdió por expulsión en el minuto 43 al central Lisandro Magallán, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas 9 minutos. Por esta razón no podrá jugar el partido de vuelta, este martes en Avellaneda.

Vélez tomó el control del encuentro desde el inicio y tuvo tres opciones claras: en el minuto 6 Facundo Cambeses pudo contener un remate de pelota parada de Tomás Galván, y 9 minutos después el punta uruguayo Michael Santos quedó mano a mano con un portero que tuvo una notable reacción.

Apenas 16 segundos después Santos tuvo otra oportunidad de gol clara con un remate que por poco salió desviado.

En el comienzo de la segunda etapa, el entrenador Guillermo Barros Schelotto sacó a Imanol Machuca y Tomás Galván y probó con Manuel Lanzini y Aaron Quirós.

Y en el minuto 51 el palo salvó a Vélez con un envío certero de Nazareno Colombo que encontró a Solari en posición de ataque pero su remate cruzado dio en el poste.

Y dos minutos después la advertencia se transformó en realidad con el único gol del partido: con una proyección por la banda izquierda del extremo Santiago Solari y el pase cruzado al lateral derecho Facundo Mura, que asistió al punta Adrián ‘Maravilla’ Martínez para enviar el balón al fondo de la red.

Vélez reaccionó, y en el minuto 63 un tiro de esquina encontró una gran definición de Aarón Quirós, pero el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio a instancias del VAR lo anuló porque el balón salió de los límites del campo.

En la recta final del partido, Gustavo Costas apostó por el colombiano Duván Vergara y el argentino Tomas Conechny para buscar ampliar la ventaja a través del contragolpe, pero la tensión se mantuvo en la mitad del campo.

El triunfo de Racing tuvo un sofocón en el minuto 96 cuando Facundo Cambeses evitó el empate de Vélez con una acción sensacional cuando el ingresado Matías Pellegrini buscó un remate pegado al palo y el portero, que reemplazó a Gabriel Arias en este duelo, selló el triunfo de la Academia.

– Ficha Técnica

0. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon (m.78, Agustín Lagos), Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván (m.46, Aarón Quirós), Maher Carrizo; Michael Santos (m.67, Matías Pellegrini) e Imanol Machuca (m.46, Manuel Lanzini).

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

1. Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas (m.89, Ignacio Rodríguez), Santiago Sosa; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra (m.76, Matías Zaracho); Gastón Martirena (m.65, Duván Vergara), Santiago Solari (m.76, Tomás Conechny) y Adrián Martínez (m.89, Adrián Balboa).

Entrenador: Gustavos Costas.

Gol: 0-1, m.53: Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Árbitro: El brasileño Wilton Pereira Sampaio expulsó por doble amonestación a Lisandro Magallán (m.43). Y mostró cartulinas amarillas a Maher Carrizo, Gastón Martirena, Adrián Martínez, Agustín Almendra y Santiago Solari.

Incidencias: Partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugado en el Estadio José Amalfitani, de Buenos Aires. EFE