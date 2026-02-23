0-1. Motagua se lleva el clásico capitalino con gol del uruguayo Olivera

Tegucigalpa – El Motagua se llevó el clásico capitalino al derrotar 0-1 al Olimpia con anotación del uruguayo Rodrigo de Olivera a los 58 minutos en el cierre de la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

– Es el primer triunfo de Javier López ante Olimpia. Había sumado dos empates y una derrota. Los azules se adueñan de la segunda posición.

Los dirigidos por el español Javier López controlaron las subidas de José Mario Pinto y los embates de Jorge Benguché para sumar tres puntos en la tarde noche del Estadio Nacional Chelato Uclés.

Olimpia de su lado intentó hacer variantes, pero siempre se encontraron un conjunto azul bien parado y que circuló la pelota en el verde cesped del coloso capitalino.

Los pupilos de Eduardo Espinel hubo momentos que no tuvieron ideas para descifrar el cerrojo táctico impuesto por los motagüenses, que sin hacer mucho les bastó para sumar de a tres.

Una escapada de Romario por la banda izquierda y un centro preciso para De Olivera fue suficiente para llevarse el clásico número 290 de la historia.

De Olivera suma cinco anotaciones con los azules y comienza a rendir frutos luego de haber quedado de máximo goleador el torneo anterior con el Olancho FC.

Olimpia terminó desordenado con tres espigados delanteros: Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

La jornada 7 comenzó el viernes con Real España 4-3 UPN, y siguió el sábado con Olancho 1-1 Marathón y Choloma 2-1 Victoria,. Cerró este domingo con Platense 4-0 Juticalpa y Olimpia 0-1 Motagua. JS