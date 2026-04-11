0-1. La ‘Juve’ vence por la mínima para dormir en puestos de ‘Champions’

Roma – El Juventus Turín se impuso por la mínima al Atalanta (0-1) y duerme en la cuarta posición de la Serie A, en puestos de Liga de Campeones a la espera de lo que haga el Como 1907, en un encuentro en el que los ‘bianconeri’ se vieron superados en juego pero que resistieron con un tanto de Jérémie Boga.

Sufrió la ‘Juve’, especialmente en los últimos minutos, pero se mantuvo en pie gracias a una gran actuación del portero Di Gregorio bajo palos y tras un gol de Boga con todo a favor para empujarla a puerta vacía.

La ‘Dea’ salió muy fuerte, generando varias ocasiones en los primeros minutos, incluida una clara que acabó en el palo tras un buen remate de cabeza del defensor italiano Giorgio Scalvini. El Juventus fue incapaz de construir juego y conectar pases en los primeros veinte minutos, y se vio claramente superado por un Atalanta que arrancó dominante.

Se animó ligeramente la ‘Vecchia Signora’, pero no se encontró, ni siquiera con los intentos de desborde y la creación del turco Kenan Yildiz, de 20 años, ni con el despliegue del italiano Manuel Locatelli. Sin lograr generar peligro real y sin encontrar portería, el conjunto lombardo mantuvo la intensidad y continuó imponiendo su ritmo.

Aunque el Atalanta fue el equipo que más ocasiones generó, el marcador se mantuvo igualado al descanso debido a la falta de acierto de ambos conjuntos. En ese primer tiempo, el conjunto bergamasco acumuló diez disparos; el Juventus, dos.

La ‘Juve’ dio la vuelta al partido nada más regresar al campo tras el descanso. Aprovechando un error defensivo, Boga, que estuvo durante el partido prácticamente desaparecido, apareció bien colocado en el momento y lugar adecuados, y empujó a su antojo un balón que cayó a sus pies como un regalo.

Hizo su aparición también el guardameta juventino Di Gregorio con una intervención salvadora a una mano, tras salvar la anterior jornada al equipo con una doble parada después de un penalti. En el minuto 73, el Atalanta buscó el gol con insistencia y estuvo cerca de conseguirlo tras un triple cambio, liderado en ataque por los italianos Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori.

En la última fase del partido, el Atalanta se volcó al ataque y metió a la ‘Juve’ atrás, con varias ocasiones que hicieron que el empate pareciera muy cerca. Pero el gol no llegó, y el conjunto turinéss aguantó como pudo, defendió hasta el final y se llevó los tres puntos a base de sudor.

Los ‘bianconeri’, dirigidos por Luciano Spalleti, quien renovó el viernes con el Juventus hasta 2028, aprovechó la oportunidad de meter presión al Como 1907, que este domingo se enfrenta al líder, el Inter de Milan. Duerme en cuarta posición con dos puntos de ventaja con el club que dirige el español Cesc Fàbregas, a la espera de lo que suceda contra los ‘nerazzurri’.

Mientras tanto, el Atalanta, situado en la séptima posición, cede terreno en la lucha por los puestos europeos y queda a cuatro puntos de la Roma, su próximo rival en la siguiente jornada.

— Ficha técnica:

0 – Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (Ahanor, m.72); Zappacosta (Bellanova, m.86), De Roon (Pasalic, m.73), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (Raspadori, m.55); Krstovic (Scamacca, m.73).

1 – Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (Kostic, m.79); Locatelli, Thuram (Koopmeiners, m.71); Holm (Gatti, m.71), Conceiçao (Miretti, m.79), Boga; Yildiz (David, m.58).

Goles: 0-1, m.48: Boga.

Árbitro: F.Maresca. Mostró tarjeta amarilla a De Ketelaere (m.66)por parte del Atalanta; y a Thuram (m.69), Cambiaso (m.73) y Kostic (m.84) por parte del Juventus.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Serie A, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte de Italia). EFE