0-1. Kramaric salva el triunfo de Croacia; Modric, suma y sigue

Redacción deportes – Croacia logró un triunfo poco convincente ante la frágil Islas Feroe (0-1) gracias al acierto de su delantero Andrej Kramaric y con Luka Modric en un partido más, aunque saltó en la segunda parte para disputar la última media hora.

El capitán croata, exjugador del Real Madrid y ahora en el Milan, alcanzó los 189 partidos internacionales. Suplente de inicio, saltó al campo en el minuto 65 en lugar de Martin Baturina. El martes cumplirá 40 años.

Para ese momento Croacia tenía el partido encarrilado aunque con más dificultades de las previstas. Se sostuvo con el gol del jugador del Hoffenheim Kramaric, que llevó a la red un pase del delantero de Osasuna Ante Budimir.

Croacia logró su tercer triunfo seguido. Es segundo del Grupo L con tres puntos menos y dos partidos menos que la República Checa, que ganó su encuentro en Montenegro, a la que recibe el lunes. EFE