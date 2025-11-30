0-1. El Nápoles se pone al mando

Roma – El Nápoles apartó este domingo al Roma (0-1) del liderato con una victoria en el Estadio Olímpico de la capital italiana que, además, le permite colocarse al mando de la Serie A junto al Milan, con el que empata a 28 puntos.

Las grandes esperanzas con las que la afición romanista recibió a su equipo cayeron en saco roto ante el vigente campeón. «El vértigo no es miedo a caer, sino voluntad de volar. Creamos juntos», fue el mensaje de la grada. Las posibilidades siguen ahí, porque con 27 puntos el liderato está a la vista. Pero lo cierto es que ha perdido tres enfrentamientos directos en la pelea: Inter, Milan y ahora Nápoles.

No fue un mal partido del combinado de Gian Piero Gasperini, en línea con lo presentado hasta la fecha. Insuficiente esta vez. Antonio Conte, con un Nápoles sin Anguissa, sin De Bruyne, sin Lukaku y sin Spinazzola, ganó la partida. Neres y Lang, junto a Hojlund arriba, fueron superiores la mayor parte del duelo.

Y en cuanto tuvieron una oportunidad, una de las pocas del partido, amarraron el valioso botín para ganar tiempo hasta recuperar a todos los lesionados. Fue en la primera parte, aprovechando un despiste de la ‘Loba’, que se quedó a la espera de que el colegiado pitara una falta sobre Kone que nunca llegó.

Entre la confusión y el espacio libre, Hojlund lanzó al espacio y dejó a Neres solo. El brasileño dejó atrás a Cristante con velocidad y recorrió desde el centro del campo un camino directo al gol que Svilar no pudo evitar. Ahí se decidió el duelo.

Ni la entrada de Paulo Dybala en la segunda mitad, ni el disparo de Baldanzi sobre la bocina que salvó Milinkovic-Savic, en lo que fue el primer y único disparo a puerta de los romanistas, pudieron evitar la derrota. El Nápoles, mejor equipo que el Roma, salió victorioso en la capital italiana para colocarse al mando junto al Milan. Un zarpazo le fue suficiente. Efectividad pura para asaltar el liderato.

Muy cerca sigue la ‘Loba’, a un solo punto empatada a su vez con el Inter. En un punto, los cuatro primeros. Tres por detrás, a solo 4 de la cabeza de carrera, asoman Como y Bolonia (éste último con un partido menos). Con 23, la ‘Juve’. Todo abierto en la Serie A.

— Ficha técnica:

0 – Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (El Aynaoui, m.62), Kone, Wesley (El Shaarawy, m.82); Soule (Dybala, m.62), Pellegrini (Bailey, m.80); Ferguson (Baldanzi, m.46).

1 – Nápoles: Milinkovic Savic; Rrahmani, Beukema, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (Lucca, m.86), Lang (Politano, m.69); Hojlund (Elmas, m.80).

Goles: 0-1, m.36: Hojlund

Árbitro: Davide Massa. Mostró tarjeta amarilla a Cristante (m.55), Baldanzi (m.73), Ndicka (m.86), El Shaarawy (m.93) por parte del Roma; y a Lobotka (m.62), Beukema (m.64), Olivera (m.95) por parte del Nápoles.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico de Roma (centro de Italia). EFE