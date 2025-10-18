0-1. El Arsenal mantiene el liderato y piensa en el Atlético de Madrid

Londres – El Arsenal mantuvo este sábado el liderato de la Premier League inglesa con una apretada victoria por la mínima ante el Fulham (0-1).

Los ‘Gunners’, que reciben este martes al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, solventaron otro partido gracias al balón parado, su mejor arma y con la que han marcado más de un tercio de sus goles en la competición.

Contra el Fulham, en un partido marcado por el arbitraje, el toque decisivo lo dio Leandro Trossard, que anotó en el segundo palo en un córner el gol de la victoria.

Le costó a los de Mikel Arteta, que en la primera parte vio cómo le anularon un gol a Riccardo Calafiori por fuera de juego. No abrir la lata en la primera mitad hizo que se le enquistara el encuentro al Arsenal, a medida que el Fulham se iba animando a dar un susto a David Raya.

Entre Alex Iwobi y Raúl Jiménez generaron alguna ocasión clara para los de Marco Silva, que acudían a este partido con varias bajas importantes, pero no concretaron y Trossard no perdonó a balón parado.

En un córner, Gabriel, el hombre objetivo de este equipo, peinó la pelota en el primer palo y Trossard, siempre atento, la empujó en el segundo librándose de la marca de Tom Carney y Jiménez, que solo pudo mostrar su frustración con la red. Sabía que ese gol seguramente les iba a costar la derrota.

Ya con 0-1 en el marcador, Anthony Taylor señaló un penalti de Kevin a Bukayo Saka que revocó el VAR tras apreciar que el brasileño había tocado balón antes de derribar al extremo inglés. La tecnología volvió a revisar minutos más tarde un posible agarrón sobre Viktor Gyökeres, pero no intervino para dar una pena máxima que hubiera relajado los últimos minutos del Arsenal.

La victoria por la mínima fue suficiente para los de Arteta, que suman una nueva puerta a cero y acercan a Raya al Guante de Oro de la Premier League. El internacional español es primero de esta clasificación igualado a cinco porterías imbatidas con Nick Pope, del Newcastle United.

El Arsenal recupera el liderato que le había quitado momentáneamente el Manchester City al ganar al Everton. Los londinenses son primeros con tres puntos de ventaja sobre los de Pep Guardiola y cuatro respecto al Liverpool, que recibe este domingo al Manchester United en Anfield.

Aparcada la Premier por ahora, el Arsenal tiene como próximo objetivo el Atlético de Madrid, al que dará la bienvenida este martes en el Emirates Stadium. Ahí, los ‘Gunners’ tratarán de mantener su impoluto registro en Champions, con seis de seis puntos tras ganar a Athletic Club de Bilbao y a Olympiakos.

El Fulham se queda decimocuarto con ocho puntos, tres por encima del descenso que marca en estos momentos el Nottingham Forest.

– Ficha técnica:

0 – Fulham: Leno; Castagne, Andersen (Diop, m.42), Cuenca (Bassei, m.82), Sessegnon; Berge, Cairney (Smith Rowe, m.63), King (Kevin, m.63); Wilson (Traoré, m.82), Iwobi y Jiménez.

1 – Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Eze (Merino, m.63), Rice; Saka, Trossard (Martinelli, m.82) y Gyökeres (Norgaard, m.96).

Goles: 0-1, m.58: Trossard.

Árbitro: Anthony Taylor. Sin amonestados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada ocho de la Premier League disputado en Craven Cottage (Londres). EFE