0-1. El Nashville de Najar pierde en la ida ante Tigres por las semifinales de Concacaf

Washington – Tigres se impuso este martes por 0-1 al Nashville con un golazo del argentino Ángel Correa en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en Estados Unidos.

Los Tigres llegaron a Nashville con la lección bien aprendida. El Club América e Inter Miami ya se habían conformado con un 0-0 en la ida en el Geodis Park, antes de que Nashville acabara eliminándolos en sus propios estadios en cuartos y octavos de final, respectivamente.

Aún así, Nashville dominó el arranque del partido, que empezó con una hora de retraso a causa de una tormenta. A los seis minutos le anularon un gol por fuera de juego y Nahuel Guzmán se iría convirtiendo en protagonista bajo palos para los Tigres.

Ese dominio local se extendió durante la primera media hora, hasta que Guzmán sacó una mano milagrosa ante su compatriota Cristian Espinoza, que evitó un 1-0 cantado.

Justo después, Tigres dio el primer aviso por medio del argentino Juan Brunetta, cuyo disparo salvó el guardameta Brian Schwake con solvencia, aunque los mexicanos no tardaron en perforar su portería.

Correa desatascó el empate en el minuto 33 con un zurdazo ante el que Schwake no pudo hacer nada. El argentino cazó el balón al borde del área tras varios rebotes, lo controló con la planta del pie y, tras botar en el césped, lo golpeó de primeras tal y como caía.

Tendrían otra los Tigres, con un cabezazo de Ozziel Herrera que puso a prueba los reflejos de Schwake.

Herrera se lesionó en el tramo final de la primera parte, en el que Guido Pizarro se la jugó para no gastar una ventana de cambios mientras Nashville buscaba el empate.

En la reanudación, Nashville se volcó en busca del empate, pero Tigres no renunció a aumentar su botín. Fue una ida y vuelta.

Guzmán y Schwake se alzaron en salvadores de sus dos equipos para evitar que el marcador se volviera a mover de un lado u otro, pero compartieron el protagonismo con Ángel Correa, convertido en auténtico faro de los Tigres.

El 0-1 es un gran resultado para el conjunto mexicano, sobre todo en una competición que sigue dando valor doble al gol a domicilio, aunque el Nashville ha demostrado en Miami y en el Estadio Azteca que sabe competir en eliminatorias ajustadas lejos de casa.

Tigres recibirá el próximo miércoles al Nashville en El Volcán, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para el partido de vuelta. JS