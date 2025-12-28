0-1. Archie Gray entierra la crisis del Tottenham

Redacción deportes – Una jugada a balón parado, un saque de esquina, fue suficiente para que el Tottenham ganara por 0-1 el duelo londinense de Selhurst Park, de la decimoctava jornada, ante el Crystal Palace, que acentúa su bache en la Premier.

Vive de su buen inicio de curso el conjunto del austríaco Oliver Glasner, que inició su declive hace tres semanas. Las derrotas seguidas contra el Manchester City, el Leeds y ahora frente el Tottenham han dejado al Crystal Palace apartado de la zona europea en la que se instaló meses atrás.

El Tottenham, por su parte, reemprende su escalada, aunque su victoria, la primera después de los reveses contra el Nottingham Forest y el Liverpool, no le permite aún sobrepasar el ecuador de la clasificación. Ni siquiera al Palace, con un punto por encima en la tabla.

El último partido del año para los ‘spurs’ acabó con los tres puntos en su casillero gracias a un córner botado por el español Pedro Porro que recogió en el segundo palo Randal Kolo Muani, que envió el balón al centro del área. Ahí, Richarlison lo prolongó de cabeza hacia Archie Gray, que lo peinó hasta el fondo de la red.

El Crystal Palace reaccionó bien y arrinconó a su adversario, pero no lo suficiente para empatar. Richarlison, después, marcó, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Y Wilson Odobert disparó con Dean Henderson batido, pero el tiro se estrelló en un poste y el equipo local se salvó.

