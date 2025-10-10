0-0. Un insípido empate en SPS amarga a Honduras en sus aspiraciones a United 2026

San Pedro Sula – La selección de Honduras empató este jueves 0-0 ante su similar de Costa Rica por la tercera fecha de la fase final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

En un partido que desde el inicio fue lento, poco fluidez, trabado en el medio campo, y que fue la propuesta que mandó el director técnico mexicano, Miguel Herrera, a los ticos.

Los costarricenses salieron con una línea de cinco en la zaga defensiva, y se enfocó en ahogar a la delantera hondureña, pelear en la media cancha y jugar al pelotazo si se presentaba la oportunidad.

Con la estrategia de Herrera, de a poco los ticos fueron imponiendo su estilo a una «H» que nunca pudo encontrar la llave para revertir a la trampa en la que cayeron e imponer su estilo de juego.

Transcurrió 20 minutos y ninguna de las selecciones había generado una oportunidad de juego para buscar el arco del rival.

Los dirigidos por Miguel Herrera le ganó en lo táctico a los hondureños porque no fueron capaces de romper las líneas que el entrenador mexicano había plantado en el coloso sampedrano.

La primera oportunidad tuvo que llegar al minuto 44, Luis Palma aprovechó el espacio entre la zaga defensiva costarricense y el portero Keylor Navas para mandar un pase elevado que recibió Romell Quioto, pero su remate no llevó dirección a portería, pasó un lado.

En el segundo tiempo, la «H» fue más rápido en el juego y buscó oportunidades de ataque.

Sin embargo, pese a que los hondureños subieron un poco la intensidad de juego, fueron incapaces de abrir el cerrojo tico y no sacaron muchos apuros a Navas, que la mayor parte del partido fue un espectador.

Al minuto 68′, el recién ingresado Luis Vega se formó el espacio desde lejos del área y le pegó de zurda pero su remate se fue a un lado de la meta.

La jugada más clara para los ticos sucedió en el minuto 80, un remate en el área de Álvaro Zamora impactó en el poste horizontal de la porteria defendida por Edrick Menjívar.

Con el empate, Honduras terminó en segundo lugar con cinco puntos, igualados con Haití, pero la deferencia de goles favorece a los caribeños, mientras que Costa Rica se queda con tres unidades. AG