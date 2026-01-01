0-0. Ni Tottenham ni Brentford

Redacción deportes – Ni el Tottenham ni el Brentford dieron el paso que necesitaban para acercarse a la competición por Europa, atascados ambos en un empate insuficiente en su duelo de este jueves, sin apenas ocasiones de verdad para ninguno de los dos, en mitad de tabla de la Premier (0-0).

Un resultado frustrante de nuevo para el Tottenham, cuya reacción sigue en duda, relegado a la duodécima plaza de la clasificación, todavía a siete puntos de las plazas de la Liga de Campeones, pero también para el Brentford, más insistente, más agitado en el área, pero sin tino.

Es noveno en la tabla, un punto por encima del Tottenham, pero aún sin el impulso decisivo para irrumpir en puestos europeos, después de dos triunfos consecutivos antes de su empate de este jueves. EFE