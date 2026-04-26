0-0. Ni el Milan ni el Juventus arriesgan

Roma – El Milan y el Juventus empataron este domingo (0-0) en un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones, en un partido marcado por la falta de puntería y la prudencia de ambos equipos, que evitaron arriesgar en exceso para no comprometer puntos clave en la recta final del campeonato.

En el banquillo, dos gigantes del fútbol italiano, ambos toscanos: Massimiliano Allegri, del Milan; y Luciano Spalleti, del Juventus. Dos técnicos de gran prestigio que mantienen la mirada fija en el podio de la Serie A, en un final de campeonato en el que, con el título prácticamente asegurado para el Inter, su principal objetivo pasa por afianzar las plazas de la Liga de Campeones.

El Juventus afrontó esta jornada con la aspiración de alcanzar al Milan y alejarse del Como 1907 y el Roma, que siguen al acecho. El conjunto dirigido por el español Cesc Fàbregas y la ‘Loba’ hicieron lo suyo, cumplieron y se colocaron a tres puntos de los ‘bianconeri’ en la pelea por entrar en puestos de Liga de Campeones.

La ‘Vecchia Signora’ salió con mayor intensidad, generó las ocasiones más claras y por momentos hizo temblar San Siro, un estadio cuyos aficionados realizaron al inicio una protesta mediante una coreografía con las luces de sus móviles, formando la inscripción ‘139 €’ en señal de rechazo por el precio de las entradas fijado por el club para el partido.

El primer tiempo estuvo marcado por un juego trabado en el mediocampo, con la ‘Juve’ encontrándose con un sólido Maignan bajo los palos. Ambos equipos extremaron las precauciones, priorizaron el orden táctico y evitaron errores que pudieran derivar en un gol antes del descanso, aunque en el minuto 36 el francés Khéphren Thuram llegó a marcar un tanto que fue anulado por el VAR.

La tónica tras el descanso no varió demasiado, con el Juventus dominando el juego sin lograr concretar, mientras que el Milan, más allá de un disparo al travesaño en el minuto 49, apenas puso en apuros al conjunto ‘bianconero’. El equipo turinés pareció más decidido a afianzar la plaza ‘Champions’ y recortar distancias por la tercera posición.

Un fuerte choque de cabezas entre Luka Modrić y Manuel Locatelli obligó al croata a abandonar el campo en el minuto 80. Y ni los cambios ni las variaciones tácticas lograron abrir el marcador en un partido en el que faltó mucha contundencia de cara a portería por parte de ambos equipos.

En la tabla, el Milan se mantiene en la tercera posición con 67 puntos, buscando asegurar su billete directo a la ‘Champions’ y con las opciones para el ‘Scudetto’ prácticamente imposibles, mientras que el Juventus le sigue de cerca en el cuarto puesto con 64 puntos, tratando de recortar distancias para arrebatarle el podio en esta recta final de la Serie A.

— Ficha técnica:

0 – Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci, m.67), Modric (Jashari, m.80), Rabiot, Bartesaghi (Estupinan, m.46); Pulisic (Fullkrug, m.62), Leao (Nkunku, M.80).

0 – Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (Koopmeiners, m.71), Cambiaso (Holm, m.71); Conceiçao (Zhegrova, m.80), David, Boga (Yildiz, m.80).

Árbitro: Simone Sozza. Mostró tarjeta amarilla a Bartesaghi (m.38) y a Estupinan (m.75) por parte del Milan; a Cambiaso (m.21), Boga (m.85) y a Locatelli (m.86) por parte del Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán (norte de Italia). EFE