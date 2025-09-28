0-0. La ‘Fiore’ se hunde en el derbi toscano ante el Pisa

Roma- El recién ascendido Pisa saldó este domingo con un valioso empate el derbi toscano ante el Fiorentina (0-0), al que hundió en la clasificación, todavía incapaz de ganar en la presente temporada.

La ‘Fiore’ de Stefano Piolo sigue sin arrancar. Tres empates y dos derrotas en el campeonato doméstico y solo una alegría concedida en Europa ante el Polissya Zhytomyr ucraniano para acceder a la fase de grupos de la Liga Conferencia, en la que este jueves se estrena en casa ante el Sigma Olomouc checo obligado a ganar.

No pudo contra un Pisa recién ascendido que, bajo la tutela de Alberto Gilardino y motivada por volver a disputar en derbi 23 años después de la última vez, llegó a colocarse por delante en el marcador, anulado solo por el VAR debido a una mano del goleador, el danés Henrik Meister.

No tuvo minutos el español Raúl Albiol, que debutó en Copa Italia, pero sí el colombiano Juan Cuadrado, que fue expulsado en ese mismo partido copero por protestas al colegiado.

El empate deja al Pisa en puestos de descenso con solo 2 puntos; mientras que ‘Fiore’, con solo 3, se queda al borde de los puestos de peligro. EFE/ir