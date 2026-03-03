0-0. Inter y Como lo dejan todo para la vuelta en San Siro

Redacción deportes – El condicionante del partido de vuelta pesó en exceso este martes en las semifinales de la Copa de Italia entre el Como y el Inter, empatados a cero, casi a nada, sin la ambición que sí habría existido a único encuentro, para dejar todo para el segundo duelo en San Siro, con el desafío que supone para el bloque dirigido por Cesc Fábregas.

Nadie movió el marcador. Y casi nadie lo pretendió. Si acaso Vojvoda en la primera parte, con unas cuantas acciones que lo propusieron para batir a Josef Martínez, pero no lo logró en ninguna. En una de ellas, la mano izquierda que sacó el guardameta en un duelo individual invalidado después por fuera de juego fue magnífica. Una ocasión en el tedio.

Al Inter le valió siempre el 0-0 para el encuentro de vuelta. Desde la alineación. También en la forma que encaró el duelo. En algún momento de la segunda parte se intuyó un paso adelante del equipo ‘neroazzurro’, pero de nuevo recayó en el conformismo, a la espera de la capacidad del Como para ponerlo en apuros. Tampoco fue capaz de lograrlo.

Apenas un remate a un poste, más un centro que un tiro, en el comienzo de la segunda parte fue la testimonial aparición ofensiva del líder de la Serie A, que siempre tuvo en mente el duelo de vuelta, incluso cuando dio entrada al terreno a Marcus Thuram para la última media hora. Tampoco cambió el desenlace del choque, sin goles, sin tarjetas, sin nada.

– Ficha técnica:

0 – Como: Butez; Smolcic, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle (Alberto Moreno, m. 79); Da Cunha, Sergi Roberto (Assane Diao, m. 70), Perrone; Vojvoda (Brempt, m. 79), Nico Paz y Caqueret.

0 – Inter: Josef Martínez; Darmian (Dumfries, m. 58), Bisseck, Acerbi, Bastoni, Carlos Augusto; Frattesi (Mhkytarian, m. 86), Calhanoglu (Zielinski, m. 58), Sucic; Diouf (Luis Henrique, m. 68) y Esposito (Marcus Thuram, m. 58).

Árbitro: Marco Di Bello.

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa de Italia disputado en el estadio Giusseppe Sinigaglia de Como ante unos 8,000 espectadores. EFE