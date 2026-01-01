0-0. Frenazo del City

Redacción deportes – El Manchester City no respondió ni colectiva ni individualmente a la altura esperada en su visita al Sunderland, reducido a un empate después de seis victorias consecutivas en la liga inglesa, en la que se quedó a cuatro puntos del liderato del Arsenal al final de la primera vuelta (0-0).

Una sola ocasión tuvo Erling Haaland, apenas apareció Cherki, demasiado gris como todo su equipo, al que no le alcanzó la ofensiva final contra el repliegue conmovedor del Sunderland, en el día del regreso a la competición de Rodri en la segunda parte, mes y medio después, tras la lesión de Nico González.

Ganador el Arsenal el pasado martes, además con una demostración en la segunda parte frente al Aston Villa (4-1), la presión recayó en el Manchester City, que comprobó la dificultad del estadio de la Luz y el Sunderland, invencible en casa durante toda la temporada, casi inaccesible para el equipo celeste durante todo el primer acto.

Cada presión, cada pérdida que provocó por su intensidad, fue celebrada en la grada como prácticamente un gol. El público en pie, entusiasmado con la fuerza con la que se desplegó su equipo sobre un rival varios niveles por encima.

No se notó en la primera parte. Es fútbol. Incluso, el Sunderland dispuso de las mismas ocasiones que el City, aplacados muchos de sus hombres más diferenciales por el conjunto local: Cherki, Foden, Haaland… Y eso merma mucho a su equipo.

Bien anulado un gol a Bernardo Silva en los primeros instantes, entre los sustos de Aké y Nico González (el medio centro español finalmente fue reemplazo por un golpe aparentemente en su tobillo por Rodri, que retornó a la acción mes y medio después de su lesión), Brobbey probó la firmeza de Donnarumma con un derechazo dentro del área.

Después, Haaland, tan desaparecido como Cherki en la primera parte, tuvo su oportunidad, pero Roefs se cruzó acertado a su remate. No es un gol que suela fallar el atacante noruego.

Ya era entonces el minuto 37. La única opción de la primera mitad para el City, que enfiló el descanso con una reflexión pendiente y una reacción necesaria para la segunda parte del encuentro, que, por entonces, no iba ni para un lado ni para otro, atascado como estaba el equipo de Pep Guardiola en su transición ofensiva. Además, se le lesionó Savinho, protagonista de otra ocasión. Un nuevo contratiempo.

Después surgió Donnarumma para interponerse al remate de Mayenda, dentro de la cantidad de incertidumbres fuera del control del City en el partido, por momento en jaque por la ambición y el atrevimiento del Sunderland, salvado también por su portero frente al cabezazo de Gvaediol. El centro fue perfecto de Rodri. Aún 0-0.

La necesidad incrementó el ritmo del City, que ya sí lanzó la ofensiva real. A través de la posesión, con la circulación de un lado a otro, con el Sunderland encerrado, con el desborde de Doku (sustituido de Savinho), una carambola evitó el 0-1.

Luego fue el poste, en un remate casi inverosímil de Gvardiol, al que solo se interpuso el palo. Frenazo del City, dos puntos más lejos del líder, entre la tensión final.

– Ficha técnica:

0 – Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Mayenda, Le Fee, Adingra (Mundle, m. 72); Brobbey (Isidor, m. 58).

0 – Manchester City: Donnarumma; Nunes, Ruben Días, Aké, O’Reilly (Gvardiol, m. 58); Nico González (Rodri, m. 46); Savinho (Doku, m. 52), Bernardo Silva (Reijners, m. 85), Foden; Cherki; Haaland.

Árbitro: Jarred Gillet. Amonestó con tarjeta amarilla al jugador del Sunderland Adingra (m. 50+) y al del City Aké (m. 77).

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de la ‘Premier League’ inglesa, disputado en el estadio de la Luz ante unos 4,000 espectadores. EFE