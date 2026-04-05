0-0. Endrick y el Lyon, sin gol contra el Angers

Redacción deportes – El Lyon encadenó este domingo su noveno partido sin ganar entre todas las competiciones, el sexto seguido en la liga francesa, con un empate a cero contra el Angers, sin goles de Enrick ni de todo su equipo, que queda relegado fuera de las plazas de la Liga de Campeones a seis jornadas del final de la temporada.

Ya eliminado de la Liga Europa, el bache cada vez es más grande en el equipo lionés, que tan solo ha sumado tres de los últimos quince puntos en juego.

Ya le han superado el Lille y el Marsella en la clasificación en este periodo y su participación en la próxima Liga de Campeones está en duda, aunque sigue a sólo dos puntos de la tercera plaza que ocupa ahora el Lille. JS