0-0. El Nápoles vuelve a atascarse

Roma – El Nápoles sumó este miércoles su tercer empate consecutivo en Serie A al no poder superar al Parma (0-0) del español Carlos Cuesta, superviviente en defensa para brindar una oportunidad de oro al Inter de Milán para poner tierra de por medio en la cabeza de carrera.

Hellas Verona, Inter de Milán y ahora el Parma. Tres empates seguidos que penalizan mucho al combinado de Antonio Conte, tercero con 40 puntos. El Milan y el Inter, que tienen que jugar su partido, pueden acabar la jornada con 3 y 6 puntos de ventaja, respectivamente.

Claramente superior al Parma, volvió a atascarse arriba el combinado partenopeo, vigente campeón del ‘Scudetto’. Topó con un portero inesperado, Rinaldi, debutante en Serie A por elección sorpresa de Cuesta en el Estadio Diego Armando Maradona. Nacido en 2002, el canterano sorteó los nervios iniciales para exhibir todo su potencial con intervenciones de todo tipo que frenaron las acometidas ‘azzurri’.

Sólo encajó un tanto, pero el VAR intervino para invalidarlo y dar vida al Parma. Asediado en todo momento, se quebró en el minuto 11 del duelo, cuando Mazzocchi llegó a línea de fondo, sacó un centro lateral raso y, en medio del barullo, McTominay empujó el balón a gol. Siempre él, siempre el escocés, pieza imprescindible del esquema de Conte por fútbol, por cifras y por liderazgo en el campo.

Lo que evitó que el tanto subiera al marcador fueron apenas unos milímetros que el fuera de juego semiautomático detectó en el inicio de la jugada. En el hombro de Mazzocchi. Jugada que generó la crítica de la afición napolitana, tremendamente enfadada por las decisiones arbitrales en las últimas tres jornadas: una mano de Hojlund ante el Verona que brinda dudas, un penalti ante el Inter que provocó incluso la expulsión de Conte y ahora esta jugada.

No paró de intentarlo el Nápoles. El Parma, en un ejercicio de resistencia brutal, apagó fuegos como pudo. Obligó al Nápoles a entrar por fuera, a forzar el centro, a presionar para un disparo lejano que siempre desbarató Rinaldi, gigante bajo palos.

Conte, incluso, en los últimos minutos, se desdijo a sí mismo. Introdujo a Neres en el 59. Y sustituyó al brasileño en el 87 para dar entrada a Lucca. Nada sirvió. Rinaldi y compañía lograron lo imposible y salieron vivos del Maradona. Un empate que supo a gloria a Carlos Cuesta, ya a 7 puntos sobre el descenso. Y que, por el contrario, supo casi a derrota a Conte y toda la ciudad de Nápoles. Si el Milan y el Inter cumplen, el ‘Scudetto’ se aleja de la ciudad partenopea.

— Ficha técnica:

. 0 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (Spinazzola, m.58), Lobotka, McTominay, Olivera (Elmas, m.59); Lang (David Neres, m.59; Luca, m.87), Politano (Vergara, m.79); Hojlund.

. 0 – Parma: Rinaldi; Britschgi, Circati, Valenti, Troilo (Del Prato, m.70); Estévez, Keita, Sorensen (Valeri, m.46); Ordóñez (Benedyczak, m.90), Ondrejka (Bernabé, m.59) y Cutrone (Pellegrino, m.59).

Árbitro: Michael Fabbri. Mostró tarjeta amarilla a Neres (m.87) por parte del Nápoles; y a Troilo (m.57), Britschgi (m.67), Rinaldi (m.81) por parte del Parma.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Serie A, recuperado tres semanas después por la disputa de la Supercopa de Italia y disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). JS