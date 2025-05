0-0. El colista complica al City

Londres – El Southampton, uno de los peores equipos de la historia de la Premier League, empató ante el Manchester City y complica la vida a los de Pep Guardiola, que necesitará ganar sus dos últimos encuentros para asegurar la clasificación a la próxima Champions League.

Pese a que este era uno de esos partidos marcados con victoria en las quinielas de los ‘Sky Blues’, el Southampton, equipo que había sumado 11 puntos de los 102 anteriores y opositaba para ser el peor en la historia de la competición, resistió durante noventa minutos y amargó la tarde al City, que deja la puerta abierta en la pelea por la Champions.

En la vuelta de Erling Haaland, el delantero noruego no pudo estar más desacertado de cada a portería. Apenas creó peligro y sus remates, principalmente de cabeza, no cogieron dirección a la meta de Aaron Rasmdale, que con un par de paradas a Bernardo Silva y Rúben Dias mantuvo una de las pocas porterías a cero de la temporada, contribuyendo a que el Southampton ya no opte a ser el peor colista de la historia.

Hasta este sábado, los ‘Saints’ estaban igualados con el Derby County de la temporada 2007-2008, con once unidades, como el peor equipo en la historia de la competición, pero el empate logrado rompe esta igualdad, de ahí que se celebrara en el St’ Mary’s Stadium como si de un título se tratara.

Estuvo a punto de amargar esto Omar Marmoush, con un disparo en el tiempo de descuento que se marchó al larguero, pero el Southampton, que incluso se lo pudo llevar en el descuento de no haber sido por un atento Edwerson, resistió y puede celebrar que ningún libro de historia le recordará al mismo nivel que aquel dramático Derby County.

A falta de dos partidos, el City es tercero, con 65 unidades, es decir, cuatro de ventaja respecto al Nottinghma Forest, que es sexto y que tiene que jugar esta jornada contra el Leicester City. Newcastle United y Chelsea le persiguen con 63 unidades, pero juegan este domingo entre sí, por lo que ambos no pueden superar por el momento a los de Guardiola.

Los dos últimos partidos del City esta liga serán ante Bournemouth en casa y frente al Fulham fuera, mientras que el foco cambia ahora hacia la final de la FA Cup el próximo sábado contra el Crystal Palace, donde se juegan su última opción de ganar un título esta campaña.

– Ficha técnica:

0 – Southampton: Ramsdale; Bree, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens, Welington (Manning, m.88); Downes, Ugochukwu (Aribo, m.46); Fernandes (Smallbone, m.93), Sulemana (Stewart, m.88) y Dibling (Archer, m.66).

0 – Manchester City: Ederson; Lewis (O’Reilly, m.76), Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic (Marmoush, m.84), Bernardo, De Bruyne; McAtee (Doku, m.46), Foden (Savinho, m.76) y Haaland.

Árbitro: Tim Robinson amonestó a Ugochukwu (m.43) y Downes (m.56) por parte del Southampton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). JS