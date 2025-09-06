0-0. Amargo empate de Honduras ante una aguerrida Haití en el inicio de la etapa final hacia al Mundial de 2026

Tegucigalpa – La Selección de Honduras consiguió este viernes un empate sin goles ante su similar de Haití en el inicio de la última etapa de las eliminatorias de Concacaf de cara al Mundial de 2026.

El partido se disputó en el estadio Ergilio Hato de Curazao debido a que Haití no puede jugar de local en su país por la conflictividad.

Los primeros minutos del partido, la selección caribeña empezó a dominar el juego, hacer aproximaciones al arco defendido por Edrick Menjívar y generando jugadas sin mayor peligro.

Con el pasar de los minutos, Honduras superó la iniciativa de los haitianos y logró la primera jugada cuando Jorge Benguché recibió un pase de Edwin Rodríguez y sacó un remate que pasó a un lado de la portería defendida por Alexandre Pierre en el minuto 19.

Al minuto 21, Edwin Rodríguez intentó con un remate de larga distancia, pero el balón pasó al lado de la portería.

Haití tuvo su primera oportunidad en el minuto 31 con un remate de Frantzdy Pierrot que desvió Menjívar hacia el tiro de esquina.

Para el segundo tiempo, la jugada más clara fue a favor de Honduras, con un centro desde la banda izquierda de Luis Palma y Romell Quitó remató de zurda y el balón en el poste superior de la portería en el minuto 56.

Sin embargo, los haitianos empezaron a retomar la posesión del balón para contrarrestar la ofensiva hondureña, mostraron un espíritu guerrero en la generación de jugadas, pero no lograba concretar.

Haití intentó sacar provecho de la velocidad de sus espigados atacantes, poniendo en apuros a la defensa y el portero de Honduras, que tapó varios disparos de peligro.

Honduras se volcó en los últimos minutos al ataque, pero el esfuerzo fue en vano y regresa de Curazao al menos con un punto.

El próximo partido para la «H» es el martes 9 de septiembre ante Nicaragua en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 de la noche.

Mientras que los haitianos jugarán el mismo día ante Costa Rica en la segunda fecha de la fase final de las eliminatorias de Concacaf. AG