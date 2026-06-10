𝐒hopineoh: 𝐋𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐝𝐨𝐬𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 “𝐓𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐚 𝐬𝐮𝐞ñ𝐨𝐬”

𝐓𝐞𝐠𝐮𝐜𝐢𝐠𝐚𝐥𝐩𝐚 – Con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor del país y promover la digitalización de los negocios hondureños, se anuncia el lanzamiento oficial de 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧𝐞𝐨𝐡.𝐜𝐨𝐦, la plataforma digital gratuita diseñada para conectar 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚s.

𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐓𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬a evoluciona y se reinventa para dar paso a la innovadora iniciativa digital que marcará una nueva etapa en la transformación del ecosistema comercial y emprendedor en Honduras.

𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧𝐞𝐨𝐡.com representa una evolución hacia una experiencia creativa, accesible e innovadora, reuniendo en un solo espacio más de 𝟓,𝟎𝟎𝟎 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐦á𝐬 𝐝𝐞 𝟑𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐥í𝐧𝐞𝐚.

𝐋𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 podrán descubrir productos hondureños en un solo clic, apoyar negocios locales y acceder a una plataforma disponible las 𝟐𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐝í𝐚. Además de encontrar variedad de productos, servicios y promociones. Cada compra se convierte en una oportunidad para impulsar sueños, fortalecer familias y apoyar el crecimiento de pequeños empresarios que contribuyen al desarrollo de la economía nacional.

“𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧𝐞𝐨𝐡. 𝐜𝐨𝐦 una nueva etapa de innovación y oportunidades para miles de emprendedores y compradores hondureños. Si buscan de todo para comprar y a emprendedores quieren apoyar, lo nacional siempre es mejor”, manifestó Gabriela Vega, Coordinadora de Emprendimiento y Empleabilidad de Fundación Terra.

“Comprar en 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧𝐞𝐨𝐡.𝐜𝐨𝐦 será más que una compra; será una oportunidad para impulsar nuestras historias, nuestros sueños y ayudar a crecer nuestros negocios”, manifestó Alessia López, de Print Spot.

Durante los últimos seis años, el programa ha trabajado en el fortalecimiento del emprendimiento en Honduras, brindando acceso gratuito a capacitaciones, certificaciones internacionales, formalización empresarial, capital semilla, espacios de visibilidad y herramientas digitales para potenciar los negocios.

Con esta transformación, 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧𝐞𝐨𝐡 busca ofrecer una experiencia más amigable y dinámica para todos, permitiendo acceder fácilmente a promociones, descuentos y productos de temporada desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Descubre una nueva forma de comprar, apoyar y transformar historias del emprendedor hondureño. ¡𝐓𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐚 𝐬𝐮𝐞ñ𝐨𝐬, 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧𝐞𝐨𝐡. 𝐜𝐨𝐦!